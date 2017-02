Confira os destaques da folia na região

Home

São José dos Campos

Essa definitivamente será uma folia econômica em todo o Vale do Paraíba. Mas, apesar de São Luiz do Paraitinga, carro-chefe do Carnaval regional, ter sido cancelado, moradores da região que pretendem passar a folia pelas bandas de cá não deverão ficar “desamparados”.

Em São José dos Campos, a abertura da festa foi na quinta-feira, com o bloco Pirô Piraquara e seus tradicionais bonecões. A cidade conta com uma programação de blocos e matinês. Vale lembrar que o desfile das escolas de samba que acontecia na avenida Teotônio Vilela, foi encerrada no início do governo Carlinhos Almeida (PT).

Na ocasião, o governo alegou falha na prestação de contas das escolas de samba em relação ao valor repassado e elas. Felício Ramuth (PSDB) optou por manter a cidade sem o Carnaval. “É uma atitude com o objetivo de reduzir gastos. Neste momento, temos pouco a comemorar e muito a trabalhar”, afirmou na ocasião ao O VALE.

Em compensação, haverá programação inclusive nos distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo.

Em Taubaté, a programação conta com blocos de rua, matinês, além dos desfiles das escolas, que acontecem na avenida do Povo, a partir das 18h, neste sábado (25).

Cultural. Já Jacareí tem apostado em um Carnaval diferente. Além dos blocos e das escolas que estarão nos bairros, a prefeitura oferece a exposição “Carnaval 10”, em homenagem aos 100 anos de samba, e a ação educativa de trânsito “Carnaval Seguro”, desenvolvida pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal.

“Nosso carnaval será de confete, serpentina e economia, pois reduzimos em 20% os custos, comparando com 2016”, afirmou Fabricius Stipp, presidente da Fundação Cultural.

Surpresa. A aposta da vez para os jovens que buscam a folia é Cunha. A cidade se prepara para receber 80 mil foliões -- a cidade possui 22 mil habitantes segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre as atrações da agenda está o bloco do Juca Teles e a banda Estrambelhados. Estão confirmadas também a banda Furiosa e os blocos Pé de Cana, Dragões do Morro, Só Alegria e das Piranhas.

“Estamos preparados e temos infraestrutura necessária para acolher os turistas e os foliões que desejarem passar o feriado conosco”, garantiu o prefeito Rolien Guarda Garcia.

Guaratinguetá, por sua vez, cidade que conta com tradicionais desfiles de escola de samba, terá novidades. “Nosso objetivo é promover um carnaval multicultural, com sambas, marchinhas, axé e a participação das escolas, envolvendo diferentes públicos. Será o carnaval da diversidade de programações”, afirmou ao jornal o secretário de turismo Felício Murade. São aguardadas 15 mil pessoas na cidade.

Taubaté



Sábado (25)

Na praça de eventos do Quiririm

15h – Matinê

20h – Carnaval de rua



Na rua Camargo Gentil

16h - Bloco do Mirante



Na avenida do Povo

Das 18h às 3h30 - Desfile de blocos e escolas de samba



Domingo (26)

Na avenida do Povo

15h – Matinê

Na praça de eventos do Quiririm

15h – Matinê

20h – Carnaval de rua

Segunda-feira

Na avenida do Povo

15h – Matinê

No Ginásio da CTI

15h – Apuração escolas de samba

Na praça de eventos do Quiririm

15h – Matinê

20h – Carnaval de rua

Terça-feira (28)

Na avenida do Povo

15h – Matinê

Na praça de eventos do Quiririm

15h – Matinê

20h – Carnaval de rua



São José dos Campos

Sábado (25)

Na Travessa Chico Luiz

9h - Pirô Piraquara, blocos populares e União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos

Em São Francisco Xavier, na praça Cônego Antonio Manzi

Das 15 às 22h - folia



Domingo (26)

Em São Francisco Xavier, na praça Cônego Antonio Manzi Das 15 às 22h - folia

Segunda (27)

Em Eugênio de Melo, na praça Nossa Senhora da Conceição Das 14h às 22h - folia

Terça (27)

Em Eugênio de Melo, na praça Nossa Senhora da Conceição

Das 14h às 22h - folia



Jacareí

Sábado (25)

No Jardim das Indústrias

Das 15h às 18h - Luz do Amanha

No Jardim São José

Das 15h às 18h - Unidos do Álcool

No Vila Branca

15h às 18h - Matinê

Domingo (26)

No parque Meia-Lua

Das 15h às 18h - Jacarezão

No São João

Das 15h às 18h - Santa Helena

No 1º de Maio

Das 15h às 18h - Matinê

No Parque da Cidade

Das 17h às 19h - Marchinhas



Segunda (27)

No Parque da Cidade

Das 19h às 22h - Encontro de Escolas de Samba

Terça (28)

No Jardim Emília

Das 15h às 18h - Estrela Cadente

Na Cidade Salvador

Das 15h às 18h - Folia de Carnaval Associação Jacareiense do Samba

No Jardim Esperança

Das 15h às 18h - Matinê