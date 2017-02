Confira o que funcionará em São José no feriado

Home

- 17:01

Redação



Os setores de saúde, transporte e segurança estarão em plantão ininterrupto no feriado prolongado de carnaval.



As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e o hospital municipal funcionarão normalmente. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) voltarão a funcionar na quinta-feira (2). A coleta de lixo também não terá alterações nos trabalhos. O Mercado Municipal ficará aberto na segunda, das 7h às 17h, fecha na terça (28) e volta a abrir na quarta-feira, das 7h às 17h. As feiras livres não funcionam às segundas-feiras. Os serviços de emergência poderão ser acionados pelo número 190.



Confira os principais números em casos de emergência:



• Emergência: 190

• Samu: 192

• Bombeiros: 193

• Ônibus urbanos: 156 ou 3922-9514

• Rodoviária: 3921-9122

• Aeroporto: 3946-3000

• Serviço funerário: 3929-4336