Confira o horário do comércio neste sábado

Home

- 06:43

Redação

São José dos Campos

Para quem deixou para comprar os presentes de Natal e os produtos para a tradicional ceia de última hora, neste sábado, ainda dá tempo, mas é bom ficar atento aos horários do comércio. Por isso, O VALE lista os horários dos shoppings e do comércio de São José e Taubaté, além da variação dos preços dos principais itens da ceia natalina.

Em São José dos Campos e Taubaté, os shoppings abrem as 10h e permanecem até às 18h, assim como o comércio de rua taubateano. Já o comércio de rua joseense fechará mais cedo, às 14h.

A expectativa dos centros de compra das duas principais cidades da região era de que cerca de 400 mil pessoas passassem por Center Vale, Colinas, Vale Sul e Shopping Centro, em São José, e Taubaté Shopping e Via Vale Garden Shopping, em Taubaté, entre a sexta-feira e este sábado, véspera de Natal.

Ceia. Quem for comprar os últimos itens da ceia de Natal tem que tomar cuidado com os preços e fazer muita pesquisa. Segundo o Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté), dos seis itens da ceia de Natal pesquisados, três tiveram aumento neste ano.

O vilão da cesta foi o chester, que teve aumento médio de 12,43% no preço, com o quilo em R$ 17,73. Também tiveram alta o pacote de panetone com 500 gramas, que subiu 4,47%, e o quilo do peru, que subiu 3,58%.

Por outro lado, itens como uva passa (-9,95%), tender (-7,98%) e nozes (-3,55%) registraram queda nos preços pesquisados.