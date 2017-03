Confira como os deputados da região votaram no projeto de terceirização da Câmara

Home

Flavinho e Pollyana se posicionaram contra, enquanto Eduardo Cury votou a favor; proposta libera terceirização para todas as atividades das empresas

Caíque Toledo

São José dos Campos

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (22) o projeto de lei que libera a terceirização para todas as atividades das empresas. O projeto é de autoria do poder Executivo, e teve 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções.

Os três deputados com base eleitoral na RMVale participaram da votação. Eduardo Cury (PSDB) votou a favor, enquanto Flavinho (PSB) e Pollyana Gama (PPS) votaram contra.

Nas redes sociais, os deputados contrário se manifestaram com suas justificativas. "Votei não à proposta que vai precarizar ainda mias os direitos dos trabalhadores em nosso país. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto com a base governista, atropelou tudo e todos aprovando a terceirização ampla nas atividades meio e fim, tanto no setor público, como no privado", disse Flavinho. "A gente teve bastante divergência de opinião, mas, da maneira como foi conduzido, não tinha como eu ter um voto diferente. A gente queria mais tempo pra poder estudar. Tentamos votar pro adiamento, mas infelizmente não foi possível", declarou Pollyana, que gravou um vídeo ao vivo direto da sessão.

Único deputado da região a votar a favor, Eduardo Cury não se manifestou nas redes sociais. Uma justificativa do posicionamento foi pedida para a assessoria de imprensa do parlamentar, mas ainda não recebida até a publicação desta matéria.

Terceirização. Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar também a chamada atividade-fim, aquela para a qual a empresa foi criada. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública.

Atualmente a legislação veda a terceirização da atividade-fim e prevê a adoção da prática em serviços que se enquadem como atividade-meio, ou seja, aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa.

Desde o início da sessão, a oposição obstruía os trabalhos. A obstrução só foi retirada após acordo para que fosse feita a votação nominal do projeto e simbólica dos destaques. O acordo foi costurado entre o líder do governo, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e parte da oposição.