Confira as opções de carnaval para quem vai ficar em São José dos Campos

14:43

Daniela Santos

São José dos Campos



Além dos tradicionais blocos pelas ruas da cidade, São José dos Campos tem diversas opções para quem não vai viajar e quer curtir o Carnaval por aqui.



Prime Meat:

A folia acontece em diversos clubes da cidade. Para quem quer um carnaval mais família e também experimentar delícias da culinária, pode optar por um restaurante. O Prime Meat apresentará a ‘Folia Gastronômica’. No sábado de carnaval (25), o ambiente investirá em uma churrascada para os clientes. Haverá, também, um cardápio kids às crianças. O som de fundo ficará por conta do samba do grupo ‘Samba da Cachaça’. As melhores fantasias serão premiadas com os produtos da casa. Os interessados deverão adquirir os convites com antecedência, pois as vagas são limitadas. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone: (12) 3346-9600. O Prime Meat fica na avenida Cassiano Ricardo, Nº 1160, no Jardim Alvorada.



Clube de Campo Santa Rita:

O tradicional carnaval do Santa Rita terá mais uma edição em 2017. A folia inicia no dia 24 (sexta-feira) e vai até o dia 28 (terça-feira de carnaval). Haverá cinco bailes noturnos e três matinês para foliões de todas as idades. Serão disponibilizados cinco ambientes. Os ingressos custam a partir de R$ 15. Os ingressos poderão ser adquiridos em diversas lojas de São José e Jacareí. Para mais informações, entrar em contato com o número (12) 3921-0565.



Salão Cassiano Ricardo:

O salão de festas Cassiano Ricardo receberá uma programação extensa em todos os dias de carnaval. Dentre elas, o grupo de pagode conhecido nacionalmente, Turma do Pagode, a dupla sertaneja Talis e Welinton, MC Guimê e a dupla sertaneja Henrique e Diego.



24/02 (sexta-feira): Turma do Pagode;



25/02 (sábado): Turma do Pagode;



27/02 (segunda-feira): MC Guimê;



28/02 (terça-feira): Henrique e Diego;



Para ter mais informações sobre as atrações e compras de ingresso, tirar dúvidas no número: (12) 3021-1013. Os ingressos custam a partir de R$ 20.



Clube Luso Brasileiro:

Dentre as atrações do clube estão os blocos Juca Teles e Maricota, tradicionais em São Luiz do Paraitinga, nesta sexta-feira (24). Durante as tardes haverá também matinês no clube. As atividades são voltadas para toda a família. Para mais informações, entrar em contato com o telefone: (12) 3308.9875.



Coco Mambo:

O bar-balada terá três noites de carnaval. Sexta-feira (24), sábado (25) e segunda-feira (27). O repertório musical será variado desde as tradicionais marchinhas até o famoso axé baiano. Os ingressos custam a partir de R$ 40.