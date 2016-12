Confira as opções de bares e casas noturnas para seu réveillon aqui na região

Home

- 15:36

Daniela Santos

São José dos Campos



Não vai viajar no réveillon ou vai para o litoral, mas não está disposto de passar a virada na praia? Então, confira as opções de lazer que O VALE preparou para você para que sua virada seja em grande estilo.



Dunluce Irish Pub

Data: 31/12

A joseense Priscilla Coutto será a atração da casa noturna, que abrirá às 1h de domingo. A artista entoará canções de grandes nomes nacionais e internacionais e suas próprias composições, misturando samba, rock, MPB e pop. A entrada custa a partir de R$ 15.



O Pub fica na Praça Cândida Maria César Sawaya Giana, 04 - Jardim Apolo I. Para mais informações: (12) 3921-0565.



Coco Mambo

Data: 31/12



O bar-balada temático abrirá às 21he terá contagem regressiva e queima de fogos com duração de cinco minutos. Os fogos serão em um terreno vizinho e os presentes acompanharão diretamente da parte externa do estabelecimento. A entrada custa a partir de R$ 30. As atrações musicais ficarão por conta dos DJs Romarinho e Kelvin Richard.



O Coco Mambo é localizado na avenida Barão do Rio Branco, 98 - Jardim Esplanada. Mais informações: (12) 3207-6024.



180 Graus – Ubatuba

Data: 31/12

A tradicional casa noturna de Ubatuba receberá os DJs Mandraks & Friends além de Robson Nogueira na pista eletrônica da boate. O cantor Lucca Fernandes animará a os apaixonados por sertanejo e o DJ Nego tocará funk e pop. Os ingressos custam a partir de R$ 230 e vão até R$ 420.



O endereço é: rua Cuaquira, 545 – Centro. Mais informações no telefone: (12) 3832-6991.



Sea Club Ilhabela

Data: 31/12

Abrirá a partir das 22h e as atrações ficarão por conta de Faul & Wad + Rafael Diefentaler + Magui. Os ingressos custam de R$ 700 a R$ 950.



A casa noturna fica na avenida Pedro de Paula Moraes, 616 - Saco da Capela. Mais informações: (12) 3896-6662.



Sirena – Maresias

Data: 31/12

A famosa balada de Maresias receberá kytech, Volkoder, PressKit, Padovan 9, DaRocha, Rodrigo R2, Adam Klein, além do residente Ricardo Menga na noite de réveillon. A casa abrirá a partir das 0h20. Os ingressos custam a partir de R$ 200.



A Sirena fica localizada na rua Sebastião Romão Cesar, 418. Para mais informações: (11) 3071-2445.