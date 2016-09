Condenado a 38 anos de prisão, Peixoto vira ‘youtuber’

Home

Taubaté

Após ser condenado pela Justiça Federal a mais de 38 anos de prisão por crimes de fraude a licitação, desvio de verba pública e lavagem de dinheiro, Roberto Peixoto (PEN), ex-prefeito de Taubaté, virou ‘youtuber’.

No último domingo, quando a cidade repercutia a notícia sobre sua condenação, Peixoto lançou um canal no Youtube e já publicou os dois primeiros vídeos. Um dos vídeos apresenta a nova faceta do ex-prefeito, como ‘youtuber’. Peixoto diz que irá contar no canal 50 ‘causos’ de sua vida como prefeito. “São 50 ocasiões, 50 fatos na minha vida, que eu lembrei agora e quero apresentar para vocês”, afirma.

A série foi batizada de “Roberto Peixoto Contos e Causos -- 50 histórias de um cidadão taubateano”. Em 2012, quando deixou a prefeitura, Peixoto já tinha projeto semelhante -- na época, no entanto, a proposta era reunir as histórias em um livro.

Causos. No outro vídeo, com mais de dez minutos, o ex-prefeito conta as primeiras histórias. A publicação segue o mesmo formato dos vídeos de ‘youtubers’ famosos, com os tradicionais cortes de edição.

O vídeo tem trilha sonora ao fundo e efeitos como aplausos e risos. Em uma das histórias, Peixoto diz que um morador já serviu a ele água com fezes de cachorro, por descuido. “Saiu um troço tão grande”, afirma.

Sem citar nomes, o ex-prefeito também conta histórias de comícios em que um vereador chegou a sugerir lombadas na Via Dutra e outro parlamentar estava embriagado. “Eu notei que ele tinha tomado umas cachaças, estava de fogo”. Afastado da política por decisão judicial, Peixoto poderá recorrer da pena de prisão em liberdade. Hoje ele tenta eleger uma das filhas à Câmara.