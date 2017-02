Companhia escandinava é primeira a receber o E190-E2 da Embraer

Home

Wilderoe tem contrato para até 15 jatos e a entrega da primeira unidade será no 1º semestre de 2018



A Embraer anunciou ontem que a Widerøe, maior companhia aérea regional da Escandinávia, será a primeira companhia aérea do mundo a receber o novo avião E190-E2. Trata-se do primeiro integrante da segunda geração da família de E-Jets de aviões comerciais, os E-Jets E2, em desenvolvimento.

Como operadora de lançamento do modelo, a Widerøe receberá o primeiro avião no primeiro semestre de 2018, e vai configurar o E2 em classe única, com 114 assentos.

Contrato. A Widerøe tem um contrato com a Embraer para até 15 jatos da família E2, que consiste em três pedidos firmes para o E190-E2 e direitos de compra para outras 12 aeronaves da família E2.

O pedido tem um valor potencial de até US$ 873 milhões, a preço de lista, com todos os direitos de compra sendo exercidos. A carteira de pedidos dos E-Jets E2 alcança 275 pedidos firmes mais 415 cartas de intenção, opções e direitos de compra, totalizando 690. “O mercado estava ansioso para conhecer a identidade do operador de lançamento do E190-E2, e ficamos satisfeitos em terminar com o suspense nesta data. A Widerøe é a combinação perfeita”, disse, em nota, John Slattery, presidente & CEO da Embraer Aviação Comercial.

“A companhia aérea tem um lugar especial em nossos corações. A Widerøe é uma pioneira comprovada em seu campo de atuação, tendo alcançado grande sucesso e se mantido ambiciosa, semelhante em muitos aspectos ao caminho trilhado pela Embraer”, completou. Segundo Slattery, o programa E2 segue cumprindo todas as especificações técnicas, dentro do prazo e do orçamento.