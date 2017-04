Comissionado de vereador bate cartão na Câmara, mas dá expediente em ponto comercial

Home

- 10:30

Maninho Cem por Cento (PTB) emprega em seu gabinete, na Câmara de São José, um comissionado que dá expediente no balcão de anúncios do jornal ‘Comunidade’; assessor só vai ao Legislativo para bater cartão

Danilo Alvim

São José dos Campos

O vereador Maninho Cem por Cento (PTB) emprega em seu gabinete, na Câmara de São José dos Campos, funcionário comissionado para trabalhar exclusivamente no empreendimento particular que mantém na cidade.

Maninho escalou o assessor Elcio Alves de Souza para dar expediente no balcão de anúncios do jornal Comunidade, que circula na região da Vila Industrial, região leste da cidade.

Durante o horário de trabalho, o oficial parlamentar vende espaços publicitários na publicação mantida pelo vereador, que é o segundo vice-presidente da Câmara. Com salário bruto de R$ 4.383, o assessor fica das 8h às 17h nos negócios particulares do parlamentar, que cumpre primeiro mandato na Casa. Passa no Legislativo apenas para bater cartão. O funcionário foi nomeado em 3 de janeiro deste ano.

O VALE acompanhou toda a rotina do assessor durante esta semana. Também confirmou a informação com o próprio vereador, ao ligar para questioná-lo sobre valores de espaços publicitários em seu jornal. Sem saber que estava falando com a reportagem, Maninho confirmou que Elcio fica no balcão de anúncios e trata da questão comercial do jornal. A conversa, na tarde de quinta-feira, foi gravada por O VALE. O preço acordado foi de R$ 150.

Irregular. A prática de escalar funcionário da Câmara Municipal para trabalhar em negócios particulares, segundo juristas, é irregular.

“É enriquecimento ilícito, porque ele [funcionário] está ganhando sem trabalhar. É um crime. Trata-se de verdadeiro caso de improbidade administrativa. Pode ser movida ação contra o servidor público e contra o vereador”, afirmou a especialista em direito administrativo Odete Medauar, professora titular da USP (Universidade de São Paulo).

O jornal Comunidade, de circulação mensal, existe há quase 11 anos na região da Vila Industrial. A última edição, de março deste ano, tem 41 anunciantes, a maioria estabelecimentos do próprio bairro. A publicação ajudou a eleger Maninho em outubro de 2016, com 3.491 votos.

Envolvidos negam venda de anúncios

O vereador Maninho Cem por Cento negou nesta sexta-feira as irregularidades apontadas por O VALE, ao ser procurado pela reportagem. “Não confirmo, não procede. Sei que é ilegal, mas não estou sabendo que ele (assessor) está vendendo anúncio. Ele nem sabe de anúncio de jornal nem nada. A gente não vende anúncio para o jornal não”, declarou o parlamentar.

Ao ser questionado sobre as fotos existentes, Maninho voltou a negar a informação. “Não estou sabendo”, disse o segundo vice-presidente da Câmara de São José.

Funcionário. O assessor Elcio Alves de Souza foi nesta mesma linha, quando questionado pela reportagem no fim da tarde de sexta-feira. “Isso não existe. Não tem nada a ver. Deve ser a oposição inventando essas coisas aí. Não tem procedência. Quem sou eu para vender alguma coisa. Não tenho nada pra vender”, declarou o funcionário do Legislativo.