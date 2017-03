Comissões do Senado começam a ser instaladas na próxima segunda-feira

Home

2017-03

Agência Brasil

Brasília



Os líderes do Senado enviaram para a Secretaria-Geral da Mesa a indicação de membros das comissões permanentes. A informação foi dada hoje (9) pelo presidente Eunício Oliveira durante sessão do plenário.



Desde fevereiro, quando o Senado retomou os trabalhos, apenas a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi instalada. Os nomes indicados pelos partidos serão publicados amanhã (10) no Diário Oficial do Senado.



Durante a sessão desta manhã, o senador Paulo Paim (PT-RS) fez um apelo para que as comissões sejam instaladas na próxima terça-feira. O senador afirmou que, passado o feriado do carnaval e mais de um mês de discussões, não há mais motivos para adiar a composição das comissões e que os senadores deveriam começar a trabalhar.



Eunício Oliveira reforçou o apelo de Paim, lembrando o compromisso de trabalhar com projetos encaminhados pelas comissões e determinou que os líderes mais idosos comecem a instalar as comissões na próxima segunda-feira (13).



A escolha dos presidentes das comissões será por voto, já que não houve acordo por parte dos líderes.