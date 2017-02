Começa temporada de grandes romarias em direção à Basílica

Home

Em 2017, município da região comemora os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba



Caíque Toledo

Aparecida

Em um ano especial para o Santuário Nacional de Aparecida, começam neste mês de fevereiro as primeiras peregrinações de grandes romarias até a cidade. Em 2017, completam-se 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora nas águas do rio Paraíba do Sul. E neste mês tem início o período das principais romarias.

De acordo com o Santuário, a visita de um dos maiores grupos de devotos acontece já no próximo fim de semana: a Romaria Nacional do Terço dos Homens, que este ano acontece nos dias 18 e 19 de fevereiro, em 2016 teve a participação de mais de 50 mil romeiros.

Antes, já neste sábado (11), acontece a Romaria Nacional da Pastoral da Saúde, realizada no Dia Mundial dos Enfermos. No ano passado, foram 10 mil romeiros.

Temporada. Segundo o próprio Santuário, a Basílica recebe diariamente cerca de 40 romarias, desde as maiores até as com média de apenas 100 pessoas participando

Estimativas indicam que grupos de romeiros representam 20% dos visitantes: em 2016, o Santuário foi visitado por 11.701.889 pessoas, e mais de dois milhões eram romeiros organizados em grupos de peregrinação.

“Quem nos visita no nosso aniversário são amigos, aqueles que já são de casa”, explicou o Reitor do Santuário Nacional, padre João Batista de Almeida.

Calendário. Entre o calendário de principais romarias programas para o Santuário Nacional, está, por exemlpo, a da Arquidiocese do Rio de Janeiro, organizada desde 1902, e que acontece em agosto.

Neste mesmo mês, estão marcadas a Romaria da Diocese de Campo Limpo, normalmente com mais de 30 mil devotos, e a dos Arautos do Evangelho, com mais de 8 mil pessoas de todo o país.

Em abril, são 8 mil membros dos Vicentinos, e mais 13 mil participantes do Movimento de Schoenstatt. Em junho, a Legião de Maria levará mais de 10 mil devotos ao Santuário.