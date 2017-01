Combate ao tráfico tem queda no Vale, diz Estado

Home

Número de ocorrências de venda de droga teve redução na RMVale em 2016, segundo dados oficiais

Redação

São José dos Campos

Dados oficiais do Estado apontam que houve diminuição no índice de combate ao tráfico de drogas nas cidades do Vale do Paraíba, que é apontada a área mais violenta de São Paulo.

O combate à venda de droga é determinante para a queda dos índices da região. Segundo a cúpula da polícia, o tráfico está ligado diretamente a 70% dos homicídios ocorridos na RMVale.

Em 2016, o Vale registrou 428 homicídios e mais 26 latrocínios -- um recorde absoluto no interior (com 167 vítimas a mais que a vice-líder) e proporcionalmente superior até mesmo à taxa da capital e da Grande São Paulo.

No mesmo período, a polícia registrou 3.071 casos: média superior a oito por dia no Vale. O índice, que é um medidor de eficiência policial, é 12,28% menor do que o registrado em 2015 (3.501). O Vale caminha na contramão da tendência do Estado -- esse número subiu 2,67% (de 44.364 para 45.549 casos).

A tendência regional é vista nas três maiores cidades da região -- São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Em São José, segundo município no ranking de homicídios no interior, com 77 vítimas no ano passado, o número de casos caiu de 1.001 para 971 na comparação entre 2015 e 2016 (3% de redução).

Taubaté, por sua vez, amargou uma queda de 47,18%, caindo de 498 para 263 ocorrências entre 2015 e 2016. A cidade foi a quarta colocada no ranking e teve 53 vítimas. No ano passado, no primeiro semestre, a unidade de combate às drogas permaneceu um período quase inativa, devido à prisão de integrantes da equipe por ligação com o crime.A delegacia foi reformulada, voltando a atuar.

Jacareí registrou a queda de 25,53% no índice, passando de 372 para 277 casos. O município é o sexto mais violento do interior, com 47 homicídios.