Com primeiro caso confirmado, São José recebe novas doses de vacina contra febre amarela

Home

- 19:03

Redação

São José dos Campos

Depois de ter o primeiro caso confirmado de febre amarela, São José dos Campos vai receber nesta terça-feira 3.000 novas doses de vacina. De acordo com a prefeitura, elas estarão disponíveis em cinco unidades básicas de saúde: Vista Verde (zona leste), Vila Maria (centro), Santana (norte), Jardim Satélite e Morumbi (sul).



Ao todo, foram 5.710 doses disponibilizadas em janeiro e outras 5.400 só este mês. Na semana passada, por exemplo, o governo recebeu um lote de 2.400 vacinas, que acabou em dois dias. Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde confirmou o registro de um caso importado: o de uma mulher de 53 anos, moradora da Vila Adyana, na região central, que contraiu a doença ao visitar Minas Gerais.



"Embora não existam outros casos suspeitos no município, a Prefeitura está realizando um monitoramento dos pacientes com sintomas diversos que viajaram para as regiões onde estão ocorrendo os casos", informou a prefeitura. O horário de aplicação das doses de vacina nas unidades de saúde é das 10h às 16h.