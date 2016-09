Home

Pela quarta vez, São José dos Campos receberá o evento “São José 2030”, que visa debater questões que envolvam o futuro da maior cidade da RMVale.



O debate conta com convidados especialistas em áreas como aeronáutica, arquitetura, urbanismo e economia. Neste ano, os seis candidatos à prefeitura do município, Carlinhos Almeida (PT), Felício Ramuth (PSDB), Shakespeare Carvalho (PRB), Claude Mary (PV), Toninho Ferreira (PSTU) e Luiz Carlos Oliveira (PEN) participarão de uma mesa redonda.



Além disso, haverá as presenças de Rubens Ricupero, jurista e ex-ministro da Fazenda, palestrante principal, e Antônio J. Catter e Alexandre B. Santos abordando o tema “Smartcities – um ingresso para o futuro”.



O evento acontecerá na próxima segunda-feira (12), a partir das 14h, no Teatro do Colinas Shopping, região oeste da cidade. Para Kiko Sawaya, especialista em gestão pública e um dos organizadores, o evento tem um peso muito grande para São José e região. “O sucesso das outras edições já consolida o São José 2030 como um importante canal de discussões importantes para o futuro da nossa região”.



O evento tem a coordenação de Ozires Silva.