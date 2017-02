Com o carnaval, Secretaria da Saúde orienta foliões sobre a Febre Amarela

Home

- 14:53

Redação

São José dos Campos



Com a proximidade do Carnaval, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo orienta os foliões que viajarão durante o feriado a se vacinarem contra a febre amarela, caso o destino seja em áreas de risco para a doença. A vacina deve ser tomada com dez dias de antecedência à viagem para regiões silvestres, rurais, de mata e ribeirinhas.



Atualmente, a imunização é destinada especificamente para quem mora ou viaja para áreas de risco. Confira aqui os municípios indicados para a imunização pelo Ministério da Saúde.



A vacina pode ser aplicada a partir de nove meses de idade. Para as crianças, é necessária uma dose de reforço aos quatro anos. Adultos e crianças com idade superior a cinco anos já vacinados também precisam tomar um reforço único, dez anos após a primeira dose.



A imunização não está indicada para gestantes, mulheres amamentando crianças com até seis meses e pessoas imunodeprimidas, como pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico ou com corticoides em doses elevadas (portadores de Lúpus, por exemplo).



“É importante destacar que a vacina está indicada apenas para quem precisa, ou seja, quem mora ou vai se deslocar para as áreas de risco”, orienta Helena Sato, diretora de Imunização da Secretaria.