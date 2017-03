Com novo jato, Embraer busca conquista de um novo mercado

Home

19:20

Apresentando nesta terça, o E195-E2 é o maior avião fabricado no Brasil e nasce com uma missão: ser a ‘mais eficiente’ aeronave comercial do mundo para as rotas domésticas, segundo o planejamento da empresa



Xandu Alves

São José dos Campos

Apostando em eficiência, a Embraer quer conquistar o mercado de empresas aéreas de baixo custo com o lançamento do jato comercial E195-E2, apresentado ao público ontem, em São José dos Campos.

Trata-se do maior avião projetado e fabricado no país, e, de acordo com a Embraer, o ‘mais eficiente avião comercial do mundo para rotas domésticas’. A aeronave tem capacidade para até 146 passageiros e valor de mercado de aproximadamente US$ 66 milhões.

Com voo inaugural previsto para os próximos meses, o jato entrará em serviço em 2019. Ele pertencente à segunda geração dos novos jatos da Embraer, os E-Jets E2, cujo programa recebeu US$ 1,7 bilhão em investimentos desde 2013, quando foi lançado.

Diferenças. Entre as vantagens da nova aeronave, segundo a Embraer, estão custo 20% menor por viagem, custo por assento similar ao de modelos maiores, três fileiras a mais de cadeiras comparado ao E195, 800 quilômetros a mais de alcance, maior eficiência de combustível e capacidade de transportar 10% mais passageiros com o mesmo peso do avião concorrente direto --CS100, da Bombardier.

“O E195-E2 tem potencial de mudar significativamente o perfil de frota das companhias aéreas em todo o mundo”, afirmou John Slattery, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. “Torna-se o avião ideal tanto para crescimento de empresas regionais como complementação de frota de empresas de baixo custo e de linhas principais”.

Companhias. No Brasil, a Gol Linhas Aéreas é a principal empresa a atuar no mercado de baixo custo. A companhia ainda não utiliza aviões da Embraer em sua frota, mas aeronaves da Boeing.

Também atuando nesse mercado, a Azul Linhas Aéreas utiliza modelos da Embraer e já comprou 30 unidades do novo E195-E2. O novo avião já conta com 90 unidades vendidas no mundo, valor que supera US$ 5,5 bilhões.

Tanto sucesso é creditado à eficiência que a fabricante conseguiu ao desenvolver a aeronave, contando com experiência de mais 17 milhões de horas voadas nos E-Jets atuais, com uma frota de mais 1.300 unidades. “O avião terá uma economia de até 24% de consumo e 20% nos custos de manutenção por assento quando comparado ao atual E195”, disse Luís Carlos Affonso, vice-presidente de Operações, Embraer Aviação Comercial.

“Parte dessa economia será atingida pela nova tecnologia de motores, mas o grande diferencial competitivo do [modelo] E195-E2 está na otimização da estrutura e dos seus vários sistemas”, completou.