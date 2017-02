Com kits incompletos, prefeitura diz que os materiais 'não comprometem aprendizado'

Home

Ao contrário do que o governo Felicio prometeu, kits chegaram sem tesoura, cola branca, caneta e régua

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

No primeiro teste de fogo do mandato, o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) descumpriu a promessa de entregar o kit escolar completo aos alunos da rede municipal no primeiro dia letivo de 2017. Ontem, na volta às aulas, os estudantes receberam os conjuntos sem tesoura, cola branca, caneta hidrográfica e régua. Os 18 itens restantes foram entregues.

O governo tucano precisou agir rápido para minimizar as críticas pelo atraso: prometeu multar a fornecedora em até R$ 24 mil, incluiu a empresa em uma espécie de lista negra e acionou as segundas colocadas na licitação para enviar os quatro produtos. A Dalen Suprimentos para Informática e Papelaria, de São Paulo, está ameaçada de ficar cinco anos sem fornecer produtos à prefeitura.

A administração trabalha com a previsão de entregar os quatro produtos até esta sexta-feira ou, no máximo, na próxima semana. O governo ainda sustenta que os materiais que não chegaram são acessórios e “que não comprometem o aprendizado pedagógico”.

Montagem. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José de Mello Corrêa, destacou que a entrega nas escolas só foi possível graças à força-tarefa para montagem dos kits, realizada no fim de semana.

“Os materiais chegaram até sexta-feira à noite e foram despachados através de caminhões da prefeitura. Motoristas e empilhadeiristas trabalharam durante o fim de semana. Nós, nas escolas, conseguimos fazer a montagem e 100% das unidades estão com o material em mãos”, disse Mello.

Oito empresas foram escolhidas para fornecer os 39.504 kits escolares aos alunos do ensino fundamental a um custo de R$ 1,2 milhão. O governo Felicio Ramuth, que previa desembolsar até R$ 1,587 milhão com a compra, conseguiu baixar esse valor em 24,3% .

O pregão presencial foi realizado há exatamente uma semana, no Paço Municipal.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura de São José suspendeu o processo de compra iniciado pelo governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT) em dezembro do ano passado.

Irregular. O argumento foi que o edital apresentava irregularidades na cotação de preços. Empresas também teriam sido desclassificadas de maneira irregular pela prefeitura. O edital revogado, com mais produtos, tinha valor de R$ 2,6 milhões. A vencedora tinha feito proposta de R$ 1,9 milhão (26,9% mais baixo que o no edital). Na ocasião, 10 empresas participaram.