Com fortes temperaturas, veja dicas para cuidar do corpo no verão

Home

- 14:36

Daniela Santos

São José dos Campos



Com as temperaturas beirando os 35ºC neste verão, que se iniciou no último dia 21, é preciso manter-se hidratado para aguentar toda a rotina de afazeres diários.



Tomar bastante água, ingerir frutas, verduras e legumes são dicas que, entra estação, sai estação, não saem de moda. Mas pode-se ir além para tomar cuidado com o corpo.



De acordo com a nutricionista Ana Caroline, no verão tendemos a sentir menos fome porque o corpo não trabalha tanto para manter a temperatura, como ocorre no inverno. Ela alerta para que as refeições não sejam puladas, mesmo que o apetite não esteja em dia.



“Não é recomendado que se pule refeições. Orientamos evitar comidas pesadas e os molhos. Carnes magras, grelhadas e saladas são ótimas opções. Nos intervalos das refeições é indicado que se ingira frutas, chás e água de coco”, revelou.



A nutricionista também explicou sobre novidades que tornaram queridinhas de muitas mulheres, como os suchás, que consistem na preparação de um chá comum e, em seguida, batido com uma fruta da preferência. A vantagem desta bebida é que o açúcar torna-se praticamente nulo, pois o doce da fruta não deixa um sabor amargo na bebida.



Cuidados. Cerca de oito em cada dez mulheres sofrem com retenção de líquido -- que nada mais é que o inchaço do corpo ou de alguma parte específica.



Existem diversas fórmulas para amenizá-la, incluindo tratamentos estéticos e alimentos estratégicos. Uma boa e econômica opção são as chamadas águas aromatizantes, que auxiliam no processo de desinchar. Rodelas de pepino e gengibre aliadas à água são excelentes nesse processo. “O ideal é que o pepino e o gengibre descansem por cerca de uma hora”, disse Ana ao O VALE.



Limão e laranja também são ótimos complementos para essa mistura. Ela é indicada, principalmente, para quem não costuma ingerir muita água. “Esses alimentos no geral, não têm contraindicação, a não ser o gengibre – não recomendado em excesso àqueles que têm pressão alta”, afirmou a nutricionista.



Água com limão auxilia também no PH gástrico intestinal do organismo, facilitando a digestão do gordura e absorção dos nutrientes. Chás de hibisco e verdes também podem ser tomados gelados e são uma boa dica na luta contra o inchaço. Outra dica, claro, é evitar alimentos com alto teor de sódio.



Bronzeamento. Com as altas temperaturas, a estação é ideal para quem quer ganhar um bronzeado -- e há alimentos que contribuem diretamente para isso. É o caso de produtos ricos em betacaroteno (alimentos desde as cores mais avermelhadas/alaranjados até amareladas) e vitamina A: cenoura, beterraba, laranja, melão, mamão e também na cor verde escura como couves e espinafres. Todos auxiliam na produção da melanina.