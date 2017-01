Com 'Centro Pop', Ortiz diz que vai fiscalizar ambulantes

Home

Prefeitura de Taubaté quer aproveitar novo shopping popular para ‘congelar’ os novos camelôs



Caíque Toledo

Taubaté

Com a inauguração do novo shopping popular, apelidado pelo governo Ortiz Junior (PSDB) de ‘Centro Pop’, a prefeitura de Taubaté promete intensificar a fiscalização contra os ambulantes ilegais no centro da cidade.

O novo camelódromo deve ser inaugurado no próximo mês, antes do Carnaval, com um atraso de mais de dois anos -- a promessa inicial do governo era que ele fosse entregue em dezembro de 2014.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos da prefeitura, Alexandre Magno, a inauguração do novo centro popular de compras será o sinal para uma fiscalização mais intensa contra os vendedores ilegais. “Vamos intensificar a fiscalização aqui dentro do próprio espaço e também nas ruas, ter um trabalho mais forte para não ter mais ambulantes na área central", disse o secretário, em entrevista ao Sincovat.

Ele também afirmou que o governo estuda uma lei para ‘congelar’ o número de camelôs irregulares. "Estamos estudando a possibilidade de criação de uma lei que não autoriza novos ambulantes nas ruas, de forma irregular, sem nenhum tipo de avaliação mais técnica", disse.

Camelô. Com mais de dois anos de atraso, o Centro Pop deve ser inaugurado em fevereiro. Segundo o prefeito Ortiz Junior, ainda em janeiro começarão os sorteios para a entrega dos boxes aos ambulantes cadastrados.