Com cartas e críticas, Ortiz parte para o ataque contra Pollyana

21:26

Com correspondências personalizadas, tucano diz a eleitores que sua adversária prometeu dez secretarias em troca do apoio de três partidos

Redação

Taubaté

Ortiz Junior (PSDB), prefeito afastado de Taubaté, lançou mão de uma ofensiva contra a candidata Pollyana Gama (PPS) -- os dois disputam o Bom Conselho. A tática do tucano é engenhosa: são enviadas para a casa dos eleitores correspondências personalizadas com críticas à adversária.

A estratégia é semelhante à adotada pelo tucano na eleição de 2012. Na época, foram disparadas 80 mil cartas personalizadas, que mencionavam fatos específicos como a data de nascimento, os gostos e a religião de cada um dos destinatários.

Dessa vez Ortiz utilizou a mesma base de dados anterior, mas deixou de lado as propostas para fazer críticas diretas à Pollyana, mesmo sem mencionar o nome dela.

Ataque. São dois modelos diferentes de correspondências contra Pollyana. Um deles destinado a eleitores que gostam de política, e outro para aqueles que não gostam.

No texto, Ortiz diz que sua “adversária já negociou secretarias importantes em troca de apoio nessa eleição”.

A carta diz que a candidata do PPS ofereceu quatro secretarias ao PV do deputado estadual Padre Afonso, três para o PRB do vereador Nunes Coelho e outras três para o PCdoB do também vereador Douglas Carbonne. O texto diz que isso é “um absurdo”, mas não menciona que os três citados eram da base de apoio de Ortiz e que o tucano, em 2012, ofereceu as secretarias de Saúde e de Meio Ambiente ao PV em troca do apoio de Padre Afonso.

Na carta, Ortiz diz também que essa prática era comum no governo do ex-prefeito Roberto Peixoto (PEN) e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “Não queremos um Peixoto e muito menos outra Dilma aqui em Taubaté”, diz a carta.

Estratégia. Questionada, a coligação do tucano não informou o número de correspondências enviadas nem o custo para a confecção e o envio das cartas. “Todas as despesas da campanha seguem as normas da legislação eleitoral”.

Sobre as cartas, disse que se trata de “estratégia clássica de marketing direto, permitida pela legislação eleitoral”, e que elas visam “simplesmente a esclarecer a população”.

Candidata nega negociação por apoio e reclama de ‘política suja’

Pollyana Gama negou a informação a respeito da suposta troca de secretarias por apoio político, e criticou a estratégia do tucano. “Isso é fruto dessa política suja que a gente quer combater. A principal motivação dele [Ortiz] é o desespero. Isso comprova que ele tem consciência de que não pode nem concorrer”, disse. “Ele esquece de dizer para a população que foi ele que loteou a prefeitura, fez um cabide com presidentes de diversos partidos”, concluiu.

Nunes Coelho usou a tribuna da Câmara para criticar Ortiz. “Mais uma vez é comprovado à nossa população a maneira suja, mentirosa e enganadora do prefeito condenado, cassado, que não tem moral, não tem caráter”. Douglas Carbonne fez o mesmo. “\[Ortiz\] Só não conta para a população que está cassado, impugnado”.

Mesmo o colega de partido Digão (PSDB) criticou a estratégia. “É um absurdo participar do pleito eleitoral denegrindo a imagem dos outros adversários. A gente não precisa passar por cima das pessoas”.