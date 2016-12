Com atraso nos salários, Hospital Municipal pode entrar em greve

Home

Xandu Alves

São José dos Campos

Funcionários do Hospital Municipal de São José dos Campos ameaçam entrar em greve pela falta de pagamento da segunda parcela do 13ª salário, que deveria ter sido depositada no dia 20 de dezembro. Eles também reclamam de corte de benefícios.

Administrada pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina), em contrato com a Prefeitura de São José, a unidade atende cerca de 1.000 pessoas diariamente no pronto-socorro e faz outros 750 atendimentos diversos, além de cirurgias e partos. É o maior hospital da região.

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São José, mais de 2.000 pessoas trabalham no hospital, incluindo médicos, pessoal administrativo e do setor de limpeza.

A SPDM, ainda segundo a entidade, não pagou a segunda parcela do 13º salário dos servidores, cortou a cesta de Natal deles e estaria atrasando o pagamento dos salários há meses, em até quatro dias --os funcionários recebem todo 5º dia útil do mês. “Não queremos ficar sem dinheiro no final do ano”, disse uma funcionária, que pediu para não ser identificada.

Cobrança. “A situação é complicada e o pessoal está preocupado. O sindicato cobra da SPDM e da prefeitura uma posição sobre os atrasos”, afirmou Antônio Carlos Abreu, diretor do sindicato. Segundo ele, metade da categoria pode paralisar o atendimento caso a situação não seja revertida. O sindicato esperava fazer uma assembleia com os trabalhadores no início da noite de ontem.

“A greve é um direito. Se o 13º não for depositado vamos parar ao menos 50% dos funcionários do hospital”, disse Abreu, que culpa a prefeitura por atraso no repasse às entidades que gerem a saúde. “Está acontecendo em várias delas”.

Até esta quinta, segundo o sindicato, estavam paralisados cerca de 170 funcionários do Hospital Próvisão, que mantém apenas os serviços de urgência, emergências e reabilitação, e outros 200 servidores do Hospital Francisca Júlia. Todos eles por atraso em salários e benefícios, decorrentes da falta de repasses da prefeitura.

“Tentamos uma reunião com a prefeitura para tratar do assunto, mas não conseguimos ainda. Vamos continuar”, contou o sindicalista.

SPDM cobra prefeitura, que cobra a União

Em nota, a direção do Hospital Municipal de São José admitiu que a segunda parcela do 13º salário não foi paga, em decorrência de “atrasos nos repasses à instituição”.

Afirmou que mantém “contato permanente com os colaboradores” e de que não foi comunicada sobre paralisação. Se houver greve, serão adotadas medidas para a manutenção do atendimento.

A SPDM disse que está em “constante negociação” com a prefeitura para “solucionar o problema [do atraso no repasse] o mais rápido possível”.

A Prefeitura de São José informou que o Ministério da Saúde atrasou o repasse de R$ 12 milhões para o custeio de média e alta complexidade em dezembro, o que corresponde a um mês de funcionamento do Hospital Municipal e do Hospital da Mulher juntos.

Com isso, está reprogramando os repasses para as entidades, como a SPDM. “A Prefeitura e a SPDM têm trabalhado em conjunto para que a situação seja normalizada”, afirmou o governo.