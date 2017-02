Com atraso de três anos, integração deve sair até junho em Taubaté

Home

Prefeitura abriu nesse mês a licitação para adequar o TcTau às novas regras, que vão incluir micro-ônibus e bilhetagem eletrônica



Com mais de três anos de atraso, o governo Ortiz Junior (PSDB) abriu a licitação para definir os novos permissionários do TcTau (Transporte Complementar de Taubaté). É o passo que antecederá a integração entre veículos do transporte complemente e ônibus da ABC.

As atuais permissões foram concedidas em 2008 e só tinham validade até 2013.

Os interessados têm até o dia 13 de março para apresentarem documentação. O edital prevê a concessão de 76 permissões, que terão validade de 15 anos, e podem ser prorrogadas por mais dez anos.

Na seleção, serão observados critérios como experiência no transporte de passageiros, cursos de primeiros socorros e relações humanas e tempo de habilitação D ou E. Após o processo licitatório, os permissionários vão ter até 90 dias para substituir os veículos atuais (na maioria dos casos, vans) por micro-ônibus de duas portas (uma para embarque e outra para o desembarque), com catraca, bilhetagem eletrônica e GPS.

Integração. Com as mudanças, a Secretaria de Mobilidade Urbana prosseguirá com o processo de integração. Após a conclusão do processo de licitação será desenvolvido o projeto com a divisão das linhas. Ou seja, com a integração a ABC e o TcTau não irão atuar mais de forma concorrente, e sim complementar.

Em 2015 a prefeitura chegou a apresentar um projeto para dividir as 22 linhas atuais: seriam 15 para a ABC e as sete restantes para o TcTau, mas o município não confirmou se essa divisão ainda é válida.

A tendência é que a concessionária ABC Transportes, que tem contrato com o município até 2024, fique com as principais linhas. Já o TcTau ficaria com linhas de menor movimento. Segundo a prefeitura, a previsão é que o processo para a integração tenha início até o fim desse semestre.

A ABC não comentou a integração. Já o TcTau alegou que a proposta está de acordo com o que a categoria queria. A ABC transporta em média 1,1 milhão de passageiros por mês. O TcTau, 350 mil/mês.

Mudança havia sido prometida por Ortiz para dezembro de 2013

A integração entre ABC e TcTau havia sido prometida pelo governo tucano para dezembro de 2013. O compromisso foi firmado por Ortiz em junho daquele ano, durante onda de protestos em todo o país.

Na época, o prefeito também prometeu anular o contrato com a ABC, firmado na gestão anterior, em 2009, mas isso também ficou no papel. Em 2014, Ortiz voltou a dizer que a integração sairia ainda naquele ano, mas isso novamente não ocorreu. Em 2015, em acordo judicial, a prefeitura se comprometeu a implantar a integração até janeiro de 2016, mas outra vez o prazo não foi respeitado.

Atraso. Em 2016, a prefeitura voltou a prometer a licitação para o segundo semestre, mas isso não se cumpriu. Questionado sobre os sucessivos atrasos ocorridos desde o início do governo, em 2013, o governo tucano alegou, em nota enviada à reportagem, que esse processo licitatório atrasou “devido à necessidade de avaliar e revisar o edital”.