Com 454 mortes, Vale registra alta no índice de assassinatos

Mais violenta de São Paulo, RMVale fechou 2016 com 428 homicídios (alta de 10%) e 26 latrocínios (52%), com o índice mais alto dos últimos 12 anos. Na contramão, Estado apresentou queda na taxa de homicídio

Dados oficiais divulgados nesta terça pelo governo do Estado mostram que a RMVale</CF> fechou 2016 com 454 assassinatos, disparada a taxa mais alta em todo o interior paulista (em números absolutos).

Proporcionalmente, na relação de casos de homicídio por cada 100 mil habitantes, a violência na região é superior à taxa da capital e Grande São Paulo: são 17,64 vítimas por 100 mil habitantes no Vale, contra 7,78 e 8,99 na capital e Grande São Paulo.

Entre janeiro e dezembro, o Vale do Paraíba acumulou 428 homicídios -- 10,3% mais do que em 2015 (388 vítimas) -- e 26 latrocínios (os roubos seguidos de morte) -- 52,94% a mais que no ano anterior (o número em 2015 foi 17).

O índice de homicídios foi o maior em 12 anos -- é superado por 2004, quando foram 498 vítimas no Vale. A tendência vai na contramão do Estado, onde o índice de homicídio sofreu redução de 7,29% em 2016. Houve alta de 1,4% no latrocínio.

Em 15 anos, desde 2002, o ano de 2016 foi o quarto mais violento nas cidades do Vale -- ele é superado só por 2002 (543 homicídios), 2003 (532) e 2004 (498).

Interior. Entre as 10 regiões administrativas do interior, a RMVale é disparada a recordista de homicídios. A distância dela para a segunda colocada é de 157 vítimas -- a região de Ribeirão Preto teve 271 vítimas durante o ano passado.

O Vale teve o mesmo número de homicídios que a soma da Baixada Santista (184) e região de Campinas (244). O tráfico de drogas é apontado o ‘pivô’ de até 70% dos assassinatos no Vale.

Taxa sobe nos três maiores municípios

O número de homicídios teve aumento nas três principais cidades da RMVale. Em São José dos Campos, o índice subiu 18,46% (passou de 65 para 77 vítimas, na comparação entre 2015 e 2016. A polícia registrou ainda quatro latrocínios -- um a mais que em 2015.

Taubaté registrou o aumento de 6%, subindo de 50 para 53 vítimas. A cidade teve também dois latrocínios, como o ocorrido no ano anterior. Jacareí teve alta de 34,28% -- o índice foi de 35 para 47 homicídios, com dois latrocínios no ano passado e em 2015. Houve também alta de homicídios em Pinda (de 28 para 34 vítimas), Lorena (22/30), Guaratinguetá (17/22), Tremembé (4/19), Caçapava (15/16), São Sebastião (22/26), Potim (1/8), entre outros.

PM propõe parcerias com novos prefeitos

Para a comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), Eliane Nikoluk, o tráfico de drogas é o principal responsável pela alta nos índices criminais da região. E a crise econômica que passa pelo país e afeta também a RMVale ajuda e muito a aumentar ainda mais esses números.

“Foi um ano difícil, principalmente em relação a crise. Com a crise econômica, o tráfico quer ocupar mais espaço, aí gera mais demanda. A Polícia se superou na produtividade, todos os índices de produtividade policial foram melhores, mas infelizmente essa questão econômica trouxe um efeito na área de segurança pública”, disse em entrevista a O VALE.

De acordo com a comandante, a Policia Militar está trabalhando em uma série de operações para coibir o tráfico e aumentar a segurança. Há, também, contatos com os governos municipais para estreitar laços e definir ações. “Não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Agora com as novas prefeituras, estamos conversando com os prefeitos para potencializar as ações, estar mais presentes nos bairros de maior necessidade, onde tem maior incidência criminal. Se não unirmos forças, elegermos prioridades e trabalharmos juntos, a gente não muda esse cenário”, conta.

Nikoluk acredita que ocorra queda dos índices em 2017. “Temos informações que em janeiro estamos tendo bons resultados”, disse.