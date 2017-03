Colisão três ônibus deixa 19 feridos em São José

Home

Um engavetamento com três ônibus deixou 19 pessoas feridas, na tarde deste sábado (17), em São José.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na avenida São José, no centro da cidade, por volta das 16h30. Um ônibus dos ônibus envolvidos no acidente teria perdido o controle e colidido com outros dois.



As vítimas tiveram ferimentos leves, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Alto da Ponte.