Coleta de lixo já opera com a frota completa em São José

Caíque Toledo

São José dos Campos

Após uma greve no início da transição do serviço, a Sustentare passou a operar com a frota completa na coleta de lixo de São José dos Campos. Nesta quinta, a empresa já estava trabalhando com os 23 caminhões previstos em contrato.

O serviço deveria ter sido iniciado integralmente na última segunda, mas foi impedido por uma greve de parte dos trabalhadores. De acordo com o Sindicato dos Condutores, o motivo seria a não absorção de cerca de 120 funcionários da antiga empresa, a Cavo, para a nova.

“Os serviços foram prejudicados durante o feriado de Carnaval devido à greve promovida pelos sindicatos da categoria. Por isso, a população ainda sente reflexos nas ruas. Os fiscais da Urbam estão acompanhando para que a coleta seja realizada da melhor maneira possível nesta fase de transição”, informou a prefeitura, em nota.

Custo. A Sustentare Saneamento venceu a licitação feita pelo governo Felicio Ramuth (PSDB), e o serviço custará R$ 69,3 milhões aos cofres públicos. O contrato é de 36 meses e prevê prestação de serviços de coleta regular e transporte de resíduos sólidos domiciliar e público, de feiras livres e de varrição de vias públicas.

Na época da licitação, a prefeitura afirmou que o serviço da Cavo vinha "sendo feito de forma precária” em São José. Desde o ano passado, a coleta de lixo sofre interrupções.

Lixo. O novo sistema de coleta de lixo será feito por quatro funcionários por caminhão -- um a mais em relação ao antigo método. De acordo com o governo, a mudança ‘proporcionará melhor divisão de trabalho e mais agilidade no atendimento’.

A prefeitura aifrma que a nova empresa vai contratar 250 trabalhadores (200 coletores e 50 motoristas), e a Urbam proporcionará mais 60 oportunidades de trabalho.