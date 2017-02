Coleta de lixo é paralisada em São José

Home

São José dos Campos



Os funcionários que prestam serviços de coleta de lixo em São José estão paralizados na manhã desta segunda-feira (13).



De acordo com o Sindicato dos Condutores, o motivo da greve é a falta de pagamento, que teria que ter sido realizado no último dia 7 de janeiro, correspondente ao quinto dia útil do mês.



"Por enquanto são só os funcionários do turno da manhã que estão paralisados, se a empresa não fazer o pagamento, entram em greve o pessoal do turno da tarde também", afirmou o diretor do sindicato, João de Fátima de Oliveira.



No final do ano passado, os funcionários realizaram diversas paralisações em protesto às condições de trabalho, principalmente reivindicando a segurança.

De acordo com a Urbam (Urbanizadora Municipal), responsável pela terceirizada, a Secretaria de Manutenção da Cidade acionaram o plano de contingência para o atendimento à população.



"A Urbam notificou a Cavo, empresa contratada, para a normalização da coleta. Desde o início de janeiro, a empresa recebeu 202 notificações pelo descumprimento do contrato e por serviços não executados. Estas notificações podem ser transformadas em penalizações e multas", afirmou por nota.

Outro lado. A Cavo S/A informou que "dos 314 colaboradores de São José dos Campos, nove não receberam os salários de janeiro no quinto dia útil de fevereiro por divergência de dados bancários. A situação será regularizada ao longo do dia de hoje", concluiu a empresa por nota.



O governo Felicio Ramuth (PSDB) definiu, no dia 9 de janeiro, que a Sustentare Saneamento S/A será a nova responsável pela coleta de lixo no município. A empresa apresentou lance de R$ 69,3 milhões, valor 9,6% menor que o previsto no edital (R$ 76,7 milhões).



Em São José dos Campos, o contrato com a Sustentare será de 36 meses e prevê prestação de serviços de coleta regular e transporte de resíduos sólidos domiciliar e público, de feiras livres e de varrição de vias públicas.