Colégio de Jacareí apresenta mesa redonda com candidatos à prefeitura

15:34

Bruna Soares

São José dos Campos



Participando também de uma campanha para prefeitura de cada ano do ensino médio, os alunos do Colégio Univap de Jacareí receberão, nesta quinta-feira, os candidatos à prefeitura da cidade para apresentação de suas propostas para o próximo mandato.



O evento com os concorrentes integra o projeto “Jovem Prefeito” que busca engajar os alunos a desenvolverem a consciência política, ética e cidadã, por meio da simulação do processo eleitoral de prefeitos e vereadores.



Na ocasião, os alunos do Ensino Médio, que formaram chapas partidárias com candidatos ao poder Legislativo e Executivo, também apresentarão as propostas de plano de governo que eles elaboraram para a cidade.



Durante a atividade, os candidatos à prefeitura da cidade apresentarão suas propostas que poderão ser indagadas pelos pais dos alunos. Em seguida, os alunos que também formaram três chapas com seis a oito estudantes, também irão expor seus planos de governo que serão discutidos entre os próprios alunos.