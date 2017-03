Clima deverá ficar mais ameno no fim de semana das cidades da RMVale

Home

- 10:27

Daniela Santos

São José dos Campos



O ar deverá ficar um pouco mais fresco no fim da semana nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, segundo o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



São José dos Campos e Taubaté deverão registrar mínimas em torno dos 20ºC e as máximas por volta dos 28º entre o fim desta semana e o início da próxima e o tempo deverá apresentar variação de nebulosidade com curtos períodos de sol. No sábado (25) pode haver chuva com trovoadas no fim da tarde.



No litoral a situação é parecida. Ubatuba e São Sebastião apresentarão máximas que variam entre 29ºC e 31ºC, mas o clima ficará mais nublado.



O meteorologista Caetano Mancini explica que o clima com mais nebulosidade é normal neste período do ano.



“O outono é caracterizado por ser uma estação de transição. Podemos ter características tanto de verão quanto de inverno. No litoral, o clima deverá ficar mais úmido por conta de um vento que vem do mar com direção ao oceano”, explicou.