Citado na Lava Jato, Carlinhos entra na mira da Procuradoria

07:14

Ex-prefeito de São José, Carlinhos Almeida (PT), corre risco de ser investigado pela Procuradoria Geral da República após ter o seu nome citado nas delações premiadas dos executivos da Odebrecht

Hernane Lélis

São José dos Campos

O ex-prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida (PT), deve ser investigado pela Procuradoria Geral da República, de São José, após ter seu nome citado nas delações premiadas dos executivos da Odebrecht.

O nome do possível responsável pelas investigações só será conhecido após a distribuição dos processos entre os três procuradores que trabalham no órgão, que entrou em recesso ontem e só volta a funcionar na próxima segunda-feira.

O ex-prefeito foi denunciado no âmbito da Lava Jato depois da delação premiada do ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Carlinhos recebeu R$ 50 mil da construtora para a campanha eleitoral.

Como não tem foro privilegiado, a denúncia contra o ex-prefeito foi remetida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin à Procuradoria. Fachin, relator do processo da Lava Jato no STF, considerou em sua petição a hipótese de um acordo entre o petista, então deputado federal, na alteração de uma Medida Provisória que beneficiaria a Odebrecht em troca de doação oficial para a campanha de 2012.

“Na ótica do Ministério Público, houve tratativas com o deputado para mudanças na redação da MP 544/2011, em contrapartida”, diz trecho da petição. A MP citada estabelecia regras tributárias especiais para as indústrias de Defesa.

Defesa. Em discurso em 22 de novembro de 2011, na Câmara dos Deputados, Carlinhos defendeu a medida. “É fundamental que aprovemos a MP 544, com aperfeiçoamentos, para permitir que as nossas Forças Armadas sejam reaparelhadas, fortalecidas, reequipadas, e utilizem equipamento de empresas brasileiras”, disse.

O ex-executivo Cláudio Melo Filho diz ter tratado do assunto pessoalmente com Carlinhos. “Tratei diretamente com este parlamentar pontos para melhorar a redação da MP, tais como a classificação de produtos de defesa.”

Ex-prefeito nega contrapartida em repasses

Em nota divulgada na manhã de ontem, o ex-prefeito Carlinhos Almeida afirmou que a doação feita pelo grupo Odebrecht a sua campanha para prefeito em 2012 não teve qualquer caráter de contrapartida por sua atuação parlamentar.

“Vou demonstrar tranquilamente que a doação que recebi da Mectron, tanto naquela campanha como em outras, não teve qualquer caráter de contrapartida por minha atuação parlamentar. Seria até uma impossibilidade na linha do tempo, já que a Medida Provisória que relatei, fundamental para fortalecer a indústria nacional de defesa que está quase toda instalada aqui na nossa região, entrou em vigor muito antes do momento em que me tornei candidato à prefeito, quando recebi a doação de forma legal e transparente”.

O petista disse que está tranquilo com as investigações e que a mesma empresa também doou R$ 50 mil ao candidato Alexandre Blanco (PSDB), derrotado por Carlinhos na campanha de 2012.

“A empresa também doou exatamente o mesmo valor e no mesmo dia para meu principal adversário, o candidato do PSDB, o que reforça a impossibilidade de se tratar de uma suposta “contrapartida”. A Mectron tinha a prática de fazer contribuições para candidatos que representam a região em seguidas eleições, de diferentes partidos”.

Tucano. Carlinhos argumentou ainda que a Mectron fez doações à campanha do ex-prefeito Emanuel Fernandes (PSDB) em 2010, quando o tucano foi eleito deputado federal. “Em 2010 por exemplo, foi doadora tanto da minha campanha como do então deputado Emanuel. O mais importante para mim é que tenho a consciência tranquila porque não fiz nada de errado e por isso mesmo nunca temi qualquer tipo de apuração”.

A Mectron, citada por Carlinhos, é uma unidade da Odebrecht Defesa e Tecnologia, sediada em São José dos Campos. Procurado pelo O VALE ontem, Emanuel não quis comentar.