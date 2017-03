Citada em 'Máfia da Merenda' ganha contrato na gestão Ortiz

Home

- 09:31

Coagrosol, que é apontada como ‘laranja’ da Coaf, vai receber R$ 1,764 milhão para fornecer suco de laranja para prefeitura

Redação

Taubaté

A administração Ortiz Junior (PSDB) assinou contrato de R$ 1,764 milhão com uma cooperativa acusada de envolvimento no escândalo que ficou conhecido como a ‘Máfia da Merenda’.

O contrato com a Coagrosol (Cooperativa dos Agropecuaristas Solidários de Itápolis) foi assinado no dia 23 de janeiro e prevê a compra de suco de laranja para atender o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar).

A Coagrosol foi apontada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público como uma das ‘laranjas’ utilizadas pela cooperativa que é pivô desse esquema, a Coaf (Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar), para fraudar os processos de compra do PNAE em todo o Estado -- a outra ‘laranja’ seria a Cocer (Cooperativa de Citricultores de Engenheiro Coelho).

Como as aquisições para atender o PNAE são realizadas com dispensa de licitação, cabe ao comprador escolher três cooperativas para cotar preços. A que oferecer o menor valor, vence. Em compras investigadas em mais de 150 municípios, essas três cooperativas simulavam uma competição pelo contrato em disputa.

Taubaté. O processo para a compra de 1.184.328 garrafas de 200 ml de suco de laranja foi aberto pela Prefeitura de Taubaté no fim do ano passado.

Para realizar a cotação, o governo Ortiz escolheu justamente as duas cooperativas apontadas como ‘laranja’ da Coaf: Coagrosol e Cocer. A terceira cooperativa escolhida também é citada na Máfia da Merenda: é a Citro Cardilli, acusada de pagar propina para evitar que a Coaf assumisse seus contratos com a Secretaria de Educação do Estado.

A Coagrosol foi escolhida para o fornecimento de suco de laranja após oferecer venda de cada garrafa por R$ 1,49, valor inferior ao da Cocer (R$ 1,65) e Citro Cardilli (R$ 1,68). Ao todo, a prefeitura irá adquirir 236 mil litros de suco de laranja da Coagrosol.

Essa não é a primeira vez que a gestão Ortiz firmou contrato com cooperativas acusadas de participar da Máfia da Merenda. A primeira foi em 2013, diretamente com o Coaf.

Outro lado. A reportagem enviou questionamentos ao governo Ortiz sobre essa compra no dia 1º de março. Até a agora, as perguntas não foram respondidas. A reportagem questionou, por exemplo, que critérios levaram a prefeitura a escolher, para a cotação de preços, justamente três cooperativas envolvidas na Máfia da Merenda.

Coaf firmou contrato com prefeitura no ano de 2013

A aquisição de suco de laranja junto à Coagrosol não foi a primeira compra que foi feita pelo governo Ortiz Junior de uma cooperativa ligada ao caso da Máfia da Merenda. Em setembro de 2013, a prefeitura firmou contrato no valor de R$ 487,89 mil diretamente com a Coaf, apontada como pivô do escândalo.

Na ocasião, a cooperativa forneceria mel à prefeitura, para atendimento do PNAE. Quando a Máfia da Merenda veio à tona, em janeiro de 2016, a gestão Ortiz chegou a abrir uma sindicância para apurar a existência de supostas irregularidades na compra efetuada junto à Coaf. Segundo o governo tucano, nenhuma falha foi encontrada no processo.

Já o TCE (Tribunal de Contas do Estado), após auditoria, apontou falhas no processo de compra de 2013, como o não respeito aos prazos para divulgação do edital.

Tucanato. A Máfia da Merenda envolve nomes que são ligados à cúpula do PSDB no Estado e à gestão do governador Geraldo Alckmin (PSDB), como o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Fernando Capez (PSDB).