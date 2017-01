Home

São José dos Campos



O Via Vale Garden Shopping apresentará, nesta quarta-feira (01), mais uma sessão do CineMaterna. Os encontros são organizados especialmente para mães e bebês de até 18 meses. Pais, tias, avós, babás e amigos também podem participar.



A sessão terá início às 14h10 e o filme escolhido é a comédia nacional “Os Penetras 2”. As sessões do projeto são programadas especialmente para receber mães e bebês com muito conforto. A sala de cinema tem som, ar-condicionado e iluminação suaves; há trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos - que podem ser usados gratuitamente - e um tapete emborrachado para os bebês que já engatinham. Mães voluntárias recepcionam o público.



Neste mês, o CineMaterna no Via Vale está com uma promoção especial: as primeiras dez mamães que apresentarem o print da promoção do Facebook, seja impresso ou no celular, ganham um ingresso.