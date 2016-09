Cinema para mamães chega a Taubaté

Home

16:53

Redação

Taubaté



As mamães de Taubaté podem comemorar. O CineMaterna, que realiza sessões especiais para as mães levarem seus bebês de até 18 meses, estreia nesta quarta-feira (14) no Via Vale Garden Shopping. A atração também está disponível na rede cinemark de São José dos Campos.



A sessão de lançamento acontece às 14h10 e será gratuita para as 100 primeiras mães com bebês e um acompanhante adulto. Os demais ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria do Cinemark. O filme em exibição será o nacional 'Um Namorado Para Minha Mulher', e foi escolhido pelas próprias mães por meio de enquete no site da Associação CineMaterna - www.cinematerna.org.br.



A sessão está sendo programada para proporcionar um ambiente amigável e aconchegante para as mães e bebês, com som e ar condicionado suaves, sala levemente iluminada e tapete emborrachado para os nenéns que já engatinham. Haverá também trocadores dentro da sala de exibição, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser utilizados gratuitamente –, bem como um 'estacionamento' de carrinhos de bebês. Mães voluntárias vão recepcionar o público.



"Para as mães no pós-parto, não importa se é o primeiro ou o terceiro filho, este é sempre um momento especial e sensível. O CineMaterna conhece profundamente este universo e promove o retorno dessas mulheres à vida social, além de proporcionar entretenimento e cultura", conta Irene Nagashima, uma das fundadoras do CineMaterna que estará presente na estreia.



Saiba mais. O CineMaterna, ONG que é patrocinada por Natura Mamãe e Bebê , está presente em mais de 40 cidades de 17 estados. Em sete anos de história, já levou 350 mil pessoas – entre adultos e bebês - a mais de 4.400 sessões de cinema amigáveis para mães acompanhadas por seus bebês.