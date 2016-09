Cinema alternativo nas cidades da região

Home

Taubaté

Taubaté, São Luis do Paraitinga, Cunha, Lorena e Cruzeiro recebem neste mês sessões de cinema com filmes alternativos. A iniciativa é do Sesc Taubaté e as exibições são gratuitas.

Cruzeiro abre a programação com uma sequência de documentários produzidos pelo projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. São filmes que apresentam as memórias de atletas brasileiros que representaram o país nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

As exibições acontecem até o dia 9 no museu Major Novaes (r. Doná Titã, 180). Hoje será a vez de “A Luta Continua – Um Documentário em 12 Rounds”, às 14h.

São Luis receberá “O Homem da Lua” no dia 16, às 11h. No dia 22, será a vez de Lorena com o filme “Girimunho” às 19h30, na Casa da Cultura (r. Viscondessa de Castro Lima, 10); e Taubaté, “O Sonho de Wadja”, às 20h, na Associação Paulista de Medicina (r. Eng. Fernando de Matos, 134).

O projeto passará por Cunha no dia 23, onde será exibida a animação “O Conto da Princesa Kaguya”, às 11h, na escola Carlito Maia (pça. Cel. João Olímpio 91).

Confira a programação detalhada das sessões:



CRUZEIRO

Dia 6, terça, às 14h:

México 1968 - A Última Olimpíada Livre

Grátis.



Dia 7, quarta, às 14h:

A Luta Continua – Um Documentário em 12 Rounds

Grátis.

Dia 7, quarta, às 14h30:

Bete do Peso

Grátis.



Dia 8, quinta, às 14h:

Maria Lenk – A Essência do Espírito Olímpico

Grátis.

Dia 8, quinta, às 14h30:

3 Pontos – Basquete, Rap e o Jejum

Grátis.



Dia 9, sexta, às 14h:

Pátria!

Grátis.

Dia 9, sexta, às 14h30:

Brilho Imenso – A História de Cláudio Kano

Grátis.



CUNHA

O Conto da Princesa Kaguya

Classificação Indicativa: Livre.

Dia 23, sexta, 11h.

Grátis.



LORENA

Girimunho

Classificação Indicativa: 10.

Dia 22, quinta, 19h30.

Grátis.



CAMPOS DO JORDÃO

Princesa Mononoke

Classificação Indicativa: Livre.

Dias 5 e 6, 10h30.

Grátis.



SÃO LUIS DO PARAITINGA

O Homem da Lua

Classificação Indicativa: Livre.

Dia 16, sexta, 11h.

Grátis.



Uma Viagem Extraordinária

Classificação Indicativa: 10.

Dia 23, sexta, 20h30.

Grátis.



TAUBATÉ

O Sonho de Wadja

Classificação Indicativa: Livre.

Dia 22, quinta, 20h.