CineClub Jacareí oferece programação em alusão ao mês da mulher

- 14:53

Daniela Santos

São José dos Campos



A Fundação Cultural de Jacareí realizará uma sessão de cinema especial às mulheres, com filmes que abordam temáticas vivenciadas pelo público feminino durante o mês de março, data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher.



O filme exibido será Tomates Verdes Fritos, que conta a história de uma dona de casa que afoga as mágoas comendo doces, até que ela conhece uma idosa que muda sua percepção de enxergar as vida.



Logo após o término serão discutidos os curtas metragens Brazilian Snuff, que retrata o famoso caso de uma mulher após o desaparecimento dela, e também do filme ‘Dores, cores e amores’, que discorre um laboratório teatral.



O CineClub iniciará às 19h na sala Mario lago e a entrada é gratuita. A programação completa do CineClub no mês de março pode ser conferida no site: fundacaocultural.com.br/site.