Cidades do Vale estão no top 20 do trânsito no país, diz pesquisa

Taubaté, Jacareí e São José estão na lista das 20 cidades brasileiras com a melhor qualidade no trânsito, acordo com a pesquisa global do ‘Waze’, aplicativo de navegação que tem mais de 65 milhões de usuários

Xandu Alves

São José dos Campos

As três maiores cidades da RMVale estão na lista das 20 cidades brasileiras com o melhor trânsito do país, com base na avaliação dos motoristas. O levantamento foi feito com base em informações de usuários do aplicativo Waze, de trânsito e navegação.

Trata-se do Índice de Satisfação Global do Motorista, que aponta quais são os melhores países e cidades do mundo para se dirigir.

Para que uma localidade entre no índice, é preciso que ao menos 20 mil pessoas por mês utilizem o aplicativo. No segundo ano da lista, o programa compilou 38 países e 246 cidades, sendo 44 delas do Brasil. Taubaté e Jacareí foram as melhores ranqueadas na região: 4ª e 5ª entre as brasileiras e 50ª e 51ª da lista global, respectivamente. Elas venceram cidades como Campinas, Brasília (DF) e Curitiba (PR).

São José aparece na 18ª colocação entre as cidades brasileiras e na 106ª do mundo. É o segundo ano que a cidade participa do índice.

Medição. A avaliação é feita pelos usuários em seis indicadores: trânsito, segurança, qualidade das vias e infraestrutura, serviços ao motorista, fator econômico (acesso a veículos e preço de combustível) e o wazeyness, que é o nível de satisfação da comunidade do Waze.

Os três primeiros ganham maior peso na conta. A avaliação vai de 1 a 10 para cada quesito, com a cidade depois recebendo uma média, que determina a posição do ranking. “Inicialmente, o Waze tem natureza social e de contribuição. Estamos pegando as informações que os usuários nos entregam e devolvendo a eles com maior valor”, disse Paulo Cabral, responsável pelo desenvolvimento de mercados na América Latina do Waze, em entrevista na Exame.com.

Entre os países, a Holanda ficou na primeira colocação seguida da França e dos Estados Unidos. O Brasil foi o 20º da lista no mundo.

Prefeituras destacam obra e alterações

A Secretaria de Transportes de São José informou que tem realizado obras para melhorar a mobilidade, como a duplicação do Viaduto Kanebo, o prolongamento da Via Oeste e 113 quilômetros de pavimentação na cidade. Na avaliação da pasta, São José melhorou em 37% a avaliação no aplicativo Waze para o quesito segurança, que passou de 5,2 em 2015 para 7,17. “Os investimentos na malha viária terão continuidade com a implantação de novas obras”.

A Prefeitura de Taubaté disse que o resultado do Waze tem relação “com as alterações viárias promovidas”, como a via única entre a avenida Independência e o Jardim Santa Clara, ciclovias, reforço na fiscalização e conscientização. “Com um trânsito humanizado, os acidentes com vítimas caíram mais de 59% e os atropelamentos, 22%, comparados a 2012”.

Brasil na lista do waze

1ª Volta Redonda: 29 no mundo

2ª Sorocaba: 41

3ª Atibaia: 43

4ª Taubaté: 50

5ª Jacareí: 51

6ª Campinas: 61

7ª Brasília: 65

8ª Petrópolis: 67

9ª Piracicaba: 75

10ª São José dos Pinhais: 77

11ª Bauru: 85

12ª Goiânia: 87

13ª Itajaí: 89

14ª Blumenau: 90

15ª Feira de Santana: 97

16ª São Carlos: 100

17ª Aracaju: 104

18ª São José dos Campos: 106

19ª Caxias do Sul: 110

20ª São José do Rio Preto: 110



Países

1° Holanda: 7,54 de média

2° França: 7,42

3° Estados Unidos: 7,22

20° Brasil: 5,43



Cidades

1ª Valence: 8,81 de média

2ª Tours: 8,43

3ª Le Mans: 8,39

29ª Volta Redonda: 7,51

50ª Taubaté: 7,11

51ª Jacareí: 7,10

106ª São José dos Campos: 5,6