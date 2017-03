Chuvas causam estragos no Litoral Norte

Home

- 10:12

Redação

São José dos Campos



As chuvas que atingiram as cidades do Litoral Norte na noite desta sexta-feira (17) causaram estragos em cidades como Ilhabela e São Sebastião.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as ocorrências atendidas em Ilhabela estão deslizamentos de de terra, que deixou três pessoas levemente feridas. Uma família foi removida de sua residência por estar em área de risco.



Já em São Sebastião, a costa sul sofreu com quedas de árvores e alagamentos. Ainda de acordo com o órgão, as cidades de Caraguatatuba e Ubatuba não acionaram o Corpo de Bombeiros, porém, as equipes se direcionaram para as áreas de risco assim que as chuvas começaram.