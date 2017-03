Chuva forte causa estragos em São José

Home

A forte chuva registrada na tarde desta segunda-feira causou estragos em São José dos Campos. Foram alagamentos de ruas e casas, quedas de árvore e problemas em semáforos.



Até o início da noite, a Defesa Civil ainda contabilizava os estragos. Foram registrados, pelo menos, alagamentos em dez casas no bairro Jardim do Lago, região sudeste da cidade, e queda de árvores nas ruas Gravataí e avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, na zona sul.



Semáforos apagados complicaram o trânsito no cruzamento da avenida Perseu com a rua Buerarema, na zona sul, e no cruzamento das avenidas Adhemar de Barros e Prudente Meireles de Morais, na região central. O cruzamento da avenida Andrômeda com a Cassopeia, também no Satélite, estava com semáforo piscante.



Leitores de O VALE registraram pontos de alagamento nas ruas Santa Clara e Nelson Dávila, na região central, e um nível alto no córrego do Vidoca, no Jardim Aquarius.