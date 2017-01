Chuva em São José supera em 30% previsão do mês

Home

Defesa Civil da cidade já atendeu 216 ocorrências durante o mês; Taubaté também teve aumento

Bruna Soares

São José dos Campos

As chuvas que atingiram São José durante os primeiros 25 dias de janeiro já são 30% superior do que o esperado para o mês de janeiro. A expectativa é que os pluviômetros da cidade marcassem até 248 milímetros de chuva neste mês, mas o número saltou para 332 milímetros de acúmulo de água.

Mesmo com os altos índices, durante a tarde de ontem os nove pluviômetros de São José não marcaram nenhum milímetro de chuva, apenas o aparelho instalado no bairro Jardim Santa Matilde, na zona norte, que marcou seis milímetros de água acumulada.

Ocorrências. A Defesa Civil de São José já atendeu 216 ocorrências em janeiro. A maioria delas por causa das fortes chuvas ocorridas na cidade deste o início da segunda quinzena do mês.

Monitoramento das áreas de risco, vistorias em residências e quedas de galhos de árvores foram as ocorrências mais atendidas pela equipe. Na região do Putim, uma grande erosão que se formou na Rua José da Cunha, no Jardim Santa Luzia. Outro local prejudicado pelas chuvas dos últimos dias foi o bairro Jaguari, na região norte.

A estrada de acesso está em condições precárias devido á lama e ao barro acumulados, o que dificulta o tráfego de veículos e dos ônibus do transporte público. As equipes estão fazendo manutenção da via para que o trânsito no local possa ser normalizado.

No bairro Rio Comprido, na região sul, os moradores precisaram passar a noite fora da residência devido a alagamentos. Porém, depois que a água baixou, as famílias puderam retornar às casas.

Taubaté. Em Taubaté, também foi registrado maior acumulo de água durante o mesmo período em janeiro. Segundo a Defesa Civil do município, eram esperados que chovesse o equivalente a 266 milímetros para o mês, enquanto que, até a tarde de ontem, o volume registrado é de 307 milímetros de chuvas.

O órgão não informou a totalidade de ocorrências acumuladas, porém, as chuvas deixaram um saldo negativo no bairro Jardim Jaraguá, um buraco foi aberto graças a ruptura de um tubo no córrego Convento Velho, na avenida Antonio Manoel de Carvalho. A expectativa é que as obras de reparo da via ficarão para o mês de maio. Segundo a prefeitura, um processo licitatório será aberto para que uma empresa possa realizar todos os serviços no local.