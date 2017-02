China ultrapassa EUA como o maior importador da RMVale

Home

Resultado mostra avanço das transações com chineses e queda no comércio com norte-americanos após posse de Trump

Xandu Alves

São José dos Campos

A economia da RMVale sente neste começo de ano os primeiros impactos do “efeito Trump”. As restritivas medidas econômicas anunciadas pelo magnata republicano Donald Trump, que assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro, mudaram o panorama das exportações na região.

Trump tem dito que quer fortalecer a economia norte-americana mexendo em relações comerciais com outros países, especialmente México e a China. Ou seja, ele quer produzir mais dentro dos EUA e importar menos.

Com isso, já no primeiro mês do ano, os Estados Unidos deixaram de ser o maior comprador de produtos fabricados no Vale do Paraíba. Depois de liderar o ranking há anos, os EUA perderam a liderança para a China.

Os chineses compraram R$ 1,4 bilhão em produtos da região em janeiro de 2017, enquanto os americanos gastaram menos da metade: R$ 589,04 milhões. Em janeiro do ano passado, o cenário era oposto. Os EUA lideravam o ranking com R$ 542,2 milhões em produtos da região, enquanto a China permanecia no segundo lugar, com R$ 166,8 milhões.

Neste ano, enquanto os chineses aumentaram em 747,65% o volume de importações da região, em janeiro, os Estados Unidos cresceram 8,63%, o que pode ser em parte creditado à variação do dólar frente ao real.

“Trump pode mudar completamente o panorama comercial do Brasil, principalmente se começar a impor restrições aos produtos feitos aqui. O Vale do Paraíba pode sentir muito essas medidas restritivas”, avaliou o economista Fernando Lacerda. “Os EUA são, por exemplo, o maior mercado para a Embraer, uma das maiores exportadoras do país”, completou.

Quem mais perdeu receita com os americanos foi São José dos Campos, a maior exportadora da região. Os Estados Unidos compraram R$ 235,04 milhões em janeiro deste ano das indústrias da cidade, 44,34% a menos do que importaram no mesmo mês do ano passado ––R$ 422,2 milhões.

Não à toa, a cidade, que já chegou a ser a terceira maior exportadora do Brasil, caiu em janeiro para o 16º lugar no ranking nacional.

Trump gera ameaça, afirma sindicato

O desemprego pode ser um dos piores efeitos da administração do magnata Donald Trump para as empresas da RMVale. Nesta semana, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José informou que foi cancelada a exportação de 15 mil veículos montados no complexo da General Motors na cidade para o México.

O país é dos principais alvos das medidas econômicas e diplomáticas do presidente Trump, que quer construir um muro para impedir a entrada de mexicanos ilegais nos EUA. Com isso, o México reduziu a importação de produtos norte-americanos, entre eles os carros da GM feitos em São José. A montadora irá colocar, na próxima segunda-feira, 2,2 mil trabalhadores da cidade em férias coletivas até março.

Ameaça. Prometendo mobilizar os trabalhadores contra as medidas de Trump, o presidente do Sindicato dos Metalúrgi-cos, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, já vislumbra ameaça ao emprego na região.

“No Vale do Paraíba, empresas como GM, Volks e Embraer dependem diretamente das exportações, que registraram alta no último período e ajudaram a segurar os empregos. Este quadro agora está ameaçado e o governo de Michel Temer precisa tomar providências”, afirmou.

Balança. O México é um importante parceiro comercial da RMVale, de acordo com os dados do governo federal. Em janeiro de 2017, o país importou R$ 101,5 milhões das indústrias da região, 17,93% a mais do que em janeiro de 2016, com R$ 86,1 milhões.

Em todo o ano passado, os mexicanos compraram R$ 1,4 bilhão em produtos feito no Vale do Paraíba, o que fez do país o 4º maior comprador da indústria regional.