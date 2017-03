China lançará novo satélite meteorológico no segundo semestre deste ano

Home

Agência Brasil

Brasília



A China vai lançar um novo satélite meteorológico no segundo semestre deste ano, anunciou a Companhia de Ciência e Tecnologia Aeroespaciais da China (Casc, a sigla em inglês). A informação é da Agência Xinhua.



O quarto satélite meteorológico Fengyun do país deve melhorar a capacidade de previsão de desastres meteorológicos e o monitoramento ambiental.



Comparado com os três Fengyun anteriores, o novo será mais confiável, estável e exato, pois será equipado com novos sensores remotos, segundo Zhu Wei, cientista da Casc.



"O novo satélite vai levar sensores para detectar mudanças em auroras e na ionosfera e um dispositivo de captura de imagens de micro-ondas para fornecer monitoramento constante de indicadores meteorológicos globais em todas as condições climáticas", disse Zhu.



A China planeja lançar mais quatro Fengyun, ajudando a reduzir o intervalo entre as atualizações de previsão do tempo mundial de seis horas para quatro horas e dobrar a frequência de atualizações para o monitoramento de desastres meteorológicos.



Os Fengyun são uma série de satélites meteorológicos de sensoriamento remoto desenvolvidos pela China. O Fengyun-I e o Fengyun-III são de órbita polar, enquanto o Fengyun-II e o Fengyun-IV operam em órbita geoestacionária.



A China já lançou com sucesso 15 satélites meteorológicos.