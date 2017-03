China investe em turismo rural para combater pobreza

Home

A China anunciou, nessa quarta-feira (1º), várias medidas para desenvolver o turismo em áreas rurais pobres. A ação faz parte da estratégia do país para erradicar a pobreza até 2020. A informação é da Agência Xinhua.



A Administração Nacional de Turismo da China firmou acordos com o Banco de Desenvolvimento Agrícola e o Banco Citic para conceder crédito financeiro aos distritos pobres,a fim de construir atrações turísticas.



Entre 2016 e 2020, os distritos pobres com pontos turísticos terão infraestrutura e instalações de serviço público aprimoradas com o apoio de bancos.



O Banco Citic da China emprestará 200 bilhões de yuans, a moeda oficial chinesa (US$ 29,4 bilhões) para financiar os principais projetos de construção de atrações turísticas em áreas rurais pobres.



A China tirou 12,4 milhões de pessoas da pobreza em 2016, ultrapassando a meta anual, informou na terça-feira (28) Gabinete do Grupo Dirigente para o Desenvolvimento e Alívio da Pobreza do Conselho de Estado.



"O progresso se deve parcialmente à grande quantidade de recursos financeiros, totalizando mais de 230 bilhões de yuans, marcados pelos orçamentos central e locais", disse Su Guoxia, porta-voz da agência.