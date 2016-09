Chelsea prepara oferta para Thiago Maia

Home

- 14:35

Santos



Após o fechamento da janela de transferências para a Europa, na última semana, Thiago Maia garantiu sua permanência no Santos até o final do ano. Em caso de uma classificação do clube para a Libertadores de 2017, o volante pretende ficar mais tempo no Peixe. Porém, se depender do Chelsea, o atleta irá para a Inglaterra no início do próximo ano.



De acordo com publicação do jornal britânico Daily Mail, desta terça-feira, a equipe londrina está preparando uma oferta de 15 milhões de libras (R$ 64 milhões) para contratar o jogador em janeiro, quando reabre a janela de transferências do futebol europeu.



Segundo o tabloide, Thiago Maia havia se tornado alvo dos Blues durante a disputa dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, mas o Santos resistiu e não aceitou vender o atleta antes do término do Campeonato Brasileiro. Como o Alvinegro Praiano já perdeu Gabigol, vendido para a Inter de Milão por 18 milhões de euros (R$ 64 milhões), os dirigentes quiseram evitar um desmanche na equipe antes do fim da temporada.



Além disso, o próprio Thiago Maia não mostrou interesse em se transferir no meio do ano. O volante entende que ainda não está pronto para a Europa e já avisou que seu desejo é ser negociado só na próxima temporada.



Com isso, os Blues devem voltar à carga pelo brasileiro em 2017. O camisa 29 do Santos tem contrato com o alvinegro até 2019 e é um dos jogadores mais valorizados do elenco atual, principalmente após a conquista do ouro nos Jogos Olímpicos.