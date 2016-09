Chegada de Temer foi antecipada e ele já está em Brasília

Home

- 11:27

Pedro Peduzzi

ABr/Brasília



O presidente Michel Temer já chegou da China, antecipando em mais de três horas a duração da viagem. A expectativa era de que o avião presidencial pousasse na Base Aérea de Brasília às 14h30. Ele, no entanto, chegou por volta das 11h, e Temer foi direto ao Palácio do Jaburu.



Michel Temer foi recebido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que assumiu interinamente a Presidência da República enquanto Temer viajava.



Na China, Temer participou da reunião de Cúpula do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias mundiais. Foi a sua primeira viagem oficial ao exterior após assumir - em caráter definitivo - o cargo.



Até o momento não há informações sobre se Temer irá ao Palácio do Planalto na parte da tarde.