Cezar Douglas elogia intensidade e projeta estreia de campeões olímpicos no Taubaté

Home

- 16:49

Caíque Toledo

Taubaté

O Taubaté venceu o Atibaia na noite desta terça-feira (6) no Abaeté, e continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista de Vôlei. De acordo com o técnico Cezar Douglas, a partida exigiu um ritmo maior do time alviazul, que conquistou a terceira vitória consecutiva.



Para o comandante taubateano, a equipe precisou se exigir mais para conquistar a vitória, que veio em três sets a zero. "Foi uma partida que exigiu mais ritmo, intensidade e qualidade. Foi interessante porque conseguimos responder bem e também evoluimos a eficiência no ataque e também no saque", disse Cezar, exaltando o fundamento: foram nove pontos de saque do Taubaté / Funvic.



Agora, a equipe treina forte até a próxima sexta-feira, quando, fora de casa, enfrenta o Brasil Kirin. Na partida, o time deve ter o reforço de dois dos três campeões olímpicos: além do central Éder, que ontem já ficou no banco e vestiu a camisa do Taubaté pela primeira vez, o oposto Wallace, eleito um dos melhores dos Jogos Olímpicos do Rio, já vai poder estrear. "É um time que também tem o objetivo de ir à final, esperamos mais dificuldades. Eles ainda vão fazer uma partida contra o Sesi, dia 9, e vamos aguardar esse jogo para ter um material mais completo", disse o treinador, esperando um jogo mais equilibrado e competitivo.



Com as possíveis presenças de Éder e Wallace em quadra, o Taubaté viaja para Campinas, enfrentar o Brasil Kirin, na próxima sexta (17). O ponta Lucarelli, que ainda se recupera de lesão, ainda não deve estar à disposição do Taubaté Vôlei.