Cetesb vai avaliar Revap por liberação de fumaça preta

Após a liberação da forte fumaça preta que invadiu o céu da zona leste de São José dos Campos no último final de semana, a Revap (Refinaria Henrique Lage) terá sanções avaliadas pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).



A entidade está avaliando as medidas cabíveis em nome da refinaria, gerida pela Petrobrás. No sábado, uma queda de energia causou desregulamento na queima dos gases, gerando a liberação da fumaça na cidade. Antes, testemunhas afirmam que estrondos foram ouvidos vindos da Revap. A fumaça pode ser vista até de cidades próximas, como Caçapava e Taubaté.



Em nota, a Cetesb informou que os técnicos constataram emissão intensa da fumaça preta pela tocha de queima de gases da refinaria e que foi constatado que a queda de energia provocou a instabilidade operacional do processo industrial.



Procurada, a Petrobrás informou que teve que suspender as atividades no momento da queda de energia, mas que tudo foi normalizado e que as condições foram seguras.