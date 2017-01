Cesta básica tem maior alta em nove anos no Vale

Home

- 08:46

Redação

Taubaté

O preço da cesta básica no Vale do Paraíba em 2016 sofreu a maior alta dos últimos nove anos. De acordo com levantamento feito pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Universidade de Taubaté, o valor cresceu 12,11% no ano passado, maior número desde 2007, quando a alta foi de 17,52%.

Em uma década, o preço da cesta básica na região mais do que dobrou: passou de R$ 648,04, em 2006, para R$ 1.529,34, preço atualizado do ano passado.

Ao todo, em 2016, foram registrados apenas três meses de baixa, incluindo dezembro, a maior queda do ano (-0,82%). De resto, apenas setembro e novembro apresentaram baixa, e os demais meses foram de alta.

De acordo com o levantamento do Nupes, os produtos que mais apresentaram alta no preço neste ano foram a banana nanica (50,33%), a banana prata (38,9%) e a abobrinha (24,67%). Entre os produtos em queda, o destaque foi o tomate (-36,72%) e a cebola (-22,30%). Batata, carnes e pão francês também fecharam 2016 com preço menor.