Cesta básica tem alta na RMVale, segundo pesquisa do Nupes

- 18:05

Daniela Santos

Taubaté



A cesta básica voltou a subir nas principais cidades da RMVale no mês de fevereiro, de acordo com a pesquisa mensal realizada pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).



Comparando com o mês de janeiro de 2017, houve uma alta de 0,80% em todo o Vale. Taubaté é a cidade que apresentou menor custo na cesta: R$ 1.531,47, seguido por São José com preço de R$ 1.535,16. Campos do Jordão foi o município que mais sofreu com o aumento: R$ 1.539,99. O cálculo é realizado com base em uma família com cinco integrantes, com renda média de cinco salários mínimos, o que equivale a R$ 4.685,00.



Alimentos. A mandioca foi o alimento que sofreu maior elevação nas duas principais cidades da região: +58,42% em Taubaté e 38,41% em São José dos Campos.

Já o alimento que apresentou maior redução em São José foi a cebola, - 35,65% e em Taubaté foi a farinha de trigo, - 25,36%.



Em comparativo desde o mês de dezembro de 2016, o setor que mais sofreu com aumento nas tarifas foi o de higiene pessoal: +12,21%. Já as áreas de alimentação e limpeza doméstica tiveram quedas de -0,41% e 0,19% respectivamente.