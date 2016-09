Cesta básica tem 11ª alta seguida no Vale

Home

O preço da cesta básica voltou a subir no RMVale no mês de agosto, de acordo com relatório feito pelo Nupes (Núcleo de Pesquisas Esconômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté), divulgado essa semana.

A pesquisa feita pelo núcleo mostra que, apesar da variação ser baixa, o valor da cesta continua subindo. A alta foi de 0,07%, contra 0,57% em julho -- o custo passou para R$ 1.543,14. Essa é a 11ª alta mensal seguida no preço: agosto registrou a menor variação desde outubro de 2015, mas, de lá para cá, o acumulado representa um aumento de 16,14%.

No Vale, as principais altas foram da mandioca (10,76%), por conta das chuvas que prejudicaram a colheira, e da banana nanica (10,50%), graças às baixas temperaturas na região do Vale do Ribeira nos últimos dois meses, além do frango (6,66%). Os produtos que mais registraram baixa foram abobrinha (-14,40), cebola (-10,41) e cenoura (-10,03).