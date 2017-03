Centro da Juventude promove atividades para comemoração do Dia da Mulher

Home

- 15:20

Redação



O Centro da Juventude de São José dos Campos promoverá uma ação diferenciada nesta quarta-feira (8) para comemorar o Dia Internacional da Mulher.



As mulheres poderão praticar aula de zumba, sapateado, oficina de dança e a avaliação específica de acordo com a faixa etária da mulher participante. Outros setores da prefeitura como, o Cras (Centro de Referência e Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) também promoverão ações para seus respectivos públicos e locais.



O Centro da Juventude fica localizado na rua Autora Pinto da Cunha, 131 no bairro jardim América, região sul de São José. As atividades serão das 7h30 às 11h30.