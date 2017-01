Cem vagas de curso de elétrica são oferecidos em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



Cem vagas para um curso de hidráulica foram abertas em São José dos Campos. As aulas iniciarão no mês de fevereiro. As inscrições irão até o dia 9.



Para participar é preciso ser maior de idade, ter completado o ensino fundamental e residir em São José. As aulas acontecerão nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, das 16h às 18h, na Escola Municipal Vera Babo de Oliveira, no Altos de Santana, região norte da cidade.



Curso. Os alunos aprenderão os conceitos básicos de instalações elétricas águas pluviais e esgoto. As inscrições poderão ser realizadas pelo site da prefeitura.